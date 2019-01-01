عام 2018 شهد إطلاق عدد قياسي من الأقمار الصناعية

أعلن جوناثان ماكدويل، عالم وخبير الفضاء الأمريكي، أنه تم في عام 2018 الماضي نقل عدد قياسي من الأجهزة الفضائية والاقمار الصناعية إلى المدار الفضائي المحيط بالارض - حوالي 450 جهازا

وكتب في تغريدة على تويتر : " تم تنفيذ مائة وأربعة عشر عملية إطلاق مدارية في هذا العام (2018) ، بما في ذلك اثنتان لم تصل إلى المدار بسبب وقوع حوادث. وتم خلال ذلك نقل 447 قمرا صناعيا إلى المدار الفضائي، وهذا الرقم الأخير يعد رقما قياسيا جديدا حطم الرقم القياسي لعام 2017".

114 orbital launch attempts this year (including 2 which failed to reach orbit). 447 satellite payloads launched to orbit (plus or minus a few as data from the SSO-A launch is still not fully available) - the latter is a new record, just beating last year. — Jonathan McDowell (@planet4589) 1 января 2019 г.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي"، أنه لأول مرة منذ 28 عاما تم في عام 2018 ، في العالم، تنفيذ أكثر من 100 عملية إطلاق إلى الفضاء في السنة.

وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن روسيا تحتل المركز الثالث عالميا فيما يخص إطلاق الصواريخ (المركبات الفضائية)، ومن المقرر زيادة عدد عمليات الإطلاق في 2019.

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وذكرت، أنه تم في عام 2018 إطلاق 22 صاروخا، 9 منها من مطار "بايكونور" و8 من "بليسيتسك" و2 من مطار "فوستوتشني" الجديد، بالإضافة إلى 3 عمليات إطلاق من مطار كورو في غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية.

المصدر: وكالات