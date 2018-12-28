مصدر يعلن مواعيد إطلاق أقمار "OneWeb"

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أنه من المقرر إطلاق أكثر من 15 صاروخا روسيا تحمل أقمار "OneWeb" البريطانية من مطاري بايكونور وفوستوتشني خلال السنتين المقبلتين.

وقال المصدر إن "خطط عام 2019 تقضي بإطلاق أربعة صواريخ نقل من نوع (سويوز-2) تحمل أقمارا صناعية من نوع OneWeb البريطانية، من مطار بايكونور. وفي عام 2020، ستطلق ثمانية صواريخ تحمل أقمارا من النوع نفسه، وخمسة صواريخ من مطار فوستوتشني. وقد يؤجل إطلاق بعضها إلى عام 2021".

ووفقا للمصدر، فلم يحدد إلى الآن عدد الأقمار التي سيحملها كل صاروخ، لأن الجانب البريطاني قرر قبل فترة قريبة تقليص عدد الأقمار من 900 إلى 600 قمر.

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من جانبه، قال مصدر آخر في تصريح لوكالة نوفوستي، إن الاختبارات الأرضية بينت أن إنتاجية أقمار مجموعة "OneWeb" هي أعلى مما كان يتوقع سابقا.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" وقعت اتفاقا مع شركة "أريان سبيس" الفرنسية و"OneWeb" البريطانية لإطلاق 21 صاروخا تحمل 672 قمرا صناعيا من مطارات كورو وبايكونور وفوستوتشني الفضائية.

المصدر: نوفوستي