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إنشاء الهيئة السعودية للفضاء

الفضاء

إنشاء الهيئة السعودية للفضاء
NASA
سلطان بن سلمان أثناء تدريباته على الرحلة الفضائية عام 1985 وبجانبه رائد الفضاء الأمريكي باتريك بودري
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صدر أمر ملكي عن العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء.

وقضى الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتضمن إعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة، وتعيينه رئيسا لهيئة الفضاء التي صدر الأمر بإنشائها تحت اسم "الهيئة السعودية للفضاء"، على أن يكون لتلك الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

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الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
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والأمير سلطان بن سلمان هو أول رائد فضاء عربي، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، ومن المهتمين بمجال السياسة الدولية، حيث حصل على درجة الماجيستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999، وكانت رسالته بعنوان "التحول القبلي والبناء الوطني في التجربة السعودية".

ويمتلك سلطان بن سلمان خبرة كبيرة في الطيران المدني والعسكري، حيث يمارس الطيران المدني لأكثر من ثلاثة عقود، ويحمل ترخيصا بالطيران من الاتحاد الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن رئاسة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية. كما أنه حاصل على التصديق الفرنسي لرخص الطيران الأجنبية، وعمل لمدة تجاوزت عشر سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية، وتقاعد برتبة عقيد طيار.

المصدر: وكالات

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