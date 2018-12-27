مسبار "نيوهوريزونز" يبدأ دراسة "حافة العالم"

أعلن ألان ستيرن المشرف العلمي على بعثة المسبار الأمريكي "نيوهوريزونز"، أن المسبار بدأ يقترب بنجاح من الكويكب "2014 MU69" وباشر بتنفيذ مهمته.

وكتب ستيرن في تويتر: "عاجل.. تلقى مركز إدارة بعثة المسبار نيوهوريزونز إشارة تفيد بأن المسبار باشر برنامج التحليق واستكشاف الكويكب Ultima Thule".

ووفق حسابات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ستفصل المسبار عن الكويكب أقصر مسافة، في 1 يناير عام 2019، ولكن دون ذكر طول هذه المسافة.

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بيد أن العلماء يقولون إن المسافة التي ستفصله عن الكويكب ستكون أقصر من التي فصلته عن كوكب بلوتو عام 2015، والتي كانت تعادل 12.5 ألف كيلومتر.

يذكر أن الكويكب "2014 MU69" اكتشف بواسطة التلسكوب الفضائي هابل عام 2014. وفي مارس عام 2018، أطلقت عليه "ناسا" اسم "Ultima Thule" التي تعني (حافة العالم).

وتشير "ناسا" إلى أن المعلومات المتوفرة عن هذا الكويكب ضئيلة جدا، لذلك تأمل في الحصول على معلومات أكثر عنه بمساعدة المسبار "نيوهوريزونز" الذي يقترب منه، حيث يعد العلماء هذه المهمة "عمليات حفر أثرية في المنظومة الشمسية"، على أمل الحصول على معلومات عن كيفية نشوء مثل هذه الأجسام الفضائية، وإمكانية امتلاكها لأقمار أو حلقات حولها.

كما تشير "ناسا" إلى أن المسبار حاليا يبعد عن الكويكب مسافة 129 مليون كيلومتر، و6.3 مليار كيلومتر عن الأرض، وأن الإشارات المرسلة من الأرض تستغرق ستة ساعات حتى تصل إليه. وعند اقترابه من الكويكب، سيرسل إشارات يستغرق وصولها إلى الأرض سبع ساعات، أما الصور التي سيرسلها فتحتاج إلى وقت أطول.

المصدر: نوفوستي