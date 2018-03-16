مسبار نيوهوريزونز سيطير إلى "تولا الأبعد"!

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الجرم السماوي المعروف بـ "2014 MU69" حصل على اسم Ultima Thule، وسيلحق به المسبار نيو هوريزونز، في 1 يناير 2019.

واختار الفريق المشرف على بعثة المسبار هذا الاسم الذي يعني "تولا الأبعد"، ويقول رئيسه ألان ستيرن، أنه "الجسم الفضائي الأبعد الذي تجري دراسته عبر التاريخ"، وتعود التسمية إلى جزيرة تولا الأسطورية التي وصفها الرحالة الإغريقي بيفي.

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وجاء اختيار الاسم على ضوء نتائج التصويت الذي جرى، في نهاية عام 2017، وشارك فيه 115 ألف شخص اقترحوا 34 ألف اسم.

وفي 14 يوليو 2015، حلق المسبار نيو هوريزونز على مقربة من بلوتو. وتتلخص مهمته الرئيسية في دراسة الكوكب القزم وأقماره. وفي الأول من يناير 2019، يجب أن يلحق نيو هوريزونز بالجرم "2014 MU69" الذي يختلف عن بقية أجرام حزام كويبر بمداره الغريب الذي يشير إلى قدمه.

وكان ستيرن قد صرح، في يوليو 2017، قائلا: "بما أن لـ 2014 MU69 درجة انعكاس عالية وحجما صغيرا فإنه قد يكون سربا من الأجسام الصغيرة".

المصدر: لينتا. رو

كامل توما