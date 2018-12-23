لقطات تصور اقتراب "فرس النهر الفضائي" من الأرض

التقطت ناسا صورا مذهلة تبين انحناءات كويكب ضخم اقترب من الأرض صباح السبت 22 ديسمبر، حيث يطلق علماء الفلك على الكويكب 2003 SD220 وصف "فرس النهر الذي يجتاز النهر بصعوبة".

© NASA

وكشفت الصور أن طول الكويكب يبلغ حوالي 1.6 كم على الأقل، ويتميز بأنه بطيء نسبيا مع فترة دوران تبلغ 12 يوما تقريبا، حيث يدور مثل "كرة قدم مهترئة".

وقالت ناسا إن هذا الدوران يندرج تحت مسمى "محور الدوران غير الرئيسي"، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للكويكبات القريبة من الأرض.

© NASA

ومن المتوقع أن يسجل الكويكب أقرب تحليق من الأرض على مسافة تبلغ 2.9 مليون كم ليتابع مساره بعيدا في الفضاء ويعود بحلول 2070 ليقترب من كوكبنا مرة أخرى دون تسجيل أي خطر حقيقي.

المصدر: RT