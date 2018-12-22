افتتاح أول مصنع صواريخ خاص في الصين

افتتح في الصين أول مصنع غير حكومي لإنتاج الصواريخ ومحركاتها، بينما يعد الأكبر من نوعه في قارة آسيا قاطبة.

وبدأ مصنع "LandSpace" مؤخرا التجهيز لتصميم وصناعة أنواع مختلفة من صواريخ الفضاء ومحركاتها، وتحتضنه مدينة هوتشو الصينية.

وتتميز "LandSpace" بأنها أول شركة خاصة للفضاء في الصين، فهي ليست مملوكة للدولة، ولا تتبع إداريا لهيئة علوم الفضاء والتكنولوجيا (مؤسسة الفضاء الحكومية الصينية).

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كما تعد الشركة الصاعدة الثانية من نوعها في آسيا، إذ سبقتها بالتأسيس شركة يابانية خاصة لعلوم الفضاء، هي "Interstellar Technologies"، لكن مصنعها يعد أصغر حجما وقدرة إنتاجية من "LandSpace".

وفي سياق متصل، أشارت الشركة الصينية إلى أن قدرتها الصناعية ستتمكن من إنتاج أكثرمن 200 محرك صاروخي بحلول عام 2022، وكذلك 15 صاروخا من طراز "ZQ 2".

وفي الوقت الراهن، يقوم خبراء المصنع الجديد بإجراء فحوصات تقنية مكثفة على أول محركاتها الصاروخية، "TQ-12"، في حين تتوقع "LandSpace" بدء إنتاجه الفعلي عام 2019.

المصدر: China Daily