إيلون موسك يتأخر في تحقيق مشروع الإنترنت الفضائي

قالت صحيفة "The Wall Street Journal" الأمريكية إن شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأمريكي، إيلون موسك، تتأخر في تطبيق مشروع "Starlink" للإنترنت الفضائي.

وأطلقت الشركة إلى الآن قمرين صناعيين فقط بدلا من 400 كان يخطط لإطلاقها العام الجاري.

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وقررت الشركة حسب الصحيفة استقطاب استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون دولار بغية تسريع المشروع، وذلك بعد أن اتفقت مع المستثمرين على شراء دفعة جديدة من أسهمها بسعر 186 دولارا مقابل السهم الواحد.

وبموجب خطة وضعت عام 2015، فإن مشروع "ستارلينك" سيتطلب استثمارات أولية بمبلغ 3.5 مليار دولار، وذلك لإطلاق مجموعة تضم 800 قمر صناعي. كما يقضي المشروع بأن يبلغ عدد الموظفين العاملين في الشركة 1200 شخص.

وقدر المحللون أن إطلاق 11 ألف قمر صناعي، ليصل المشروع إلى قدرته التامة، سيتطلب استثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار.

وتتوقع شركة "سبيس إكس" أن يجلب تحقيق المشروع لها بحلول عام 2025، أرباحا تقدر بـ 30 مليار دولار.

المصدر: تاس