تأجيل إطلاق صاروخ روسي من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية

أفاد المدير التنفيذي في شركة "Arianespace" الأوروبية، ستيفان إسرائيل، بتأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-إس تي آ" الروسي حاملا قمر الاستخبارات الصناعي الفرنسي "CSO-1".

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وأوضح المسؤول، يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري، أن إطلاق الصاروخ تأجل بسبب الظروف الجوية إلى الساعة 19:37 بتوقيت موسكو، يوم الأربعاء 19 ديسمبر الجاري.

يذكر أن القمر الصناعي الفرنسي للتجسس يخصص لرصد سطح الأرض لأغراض عسكرية. ويعد أول قمر صناعي في برنامج يسيره مركز الدراسات الفضائية الفرنسي ووزارة الدفاع الفرنسية.

وسيوضع "CSO-1" على ارتفاع 800 كلم عن سطح الأرض. أما القمر الصناعي الثاني "CSO-2"، فمن المفترض أن يطلق بواسطة صاروخ "سويوز-إس-تي" الروسي عام 2021.

المصدر: تاس