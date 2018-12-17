"روس كوسموس" تعلن عن موعد إطلاق القمر العسكري الفرنسي

ذكرت مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخا روسيا سيحمل قمرا عسكريا فرنسيا إلى الفضاء.

وأوضحت المؤسسة أن "إطلاق القمر الفرنسي CSO-1 سيتم باستخدام صاروخ روسي من طراز (سويوز-STA)، سينطلق من مركز غوايانا الفضائي على ساحل المحيط الأطلسي، في تمام الساعة 19:37 بتوقيت موسكو".

На космодроме Гвианского космического центра состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником CSO-1 на борту (миссия #VS20).



Пуск запланирован 18 декабря в 19:37 мск. pic.twitter.com/Dz3loZLX6C — РОСКОСМОС (@roscosmos) 15 декабря 2018 г.

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وصنع قمر "CSO-1" مع قمر آخر "CSO-2" من قبل "Airbus Defence and Space" ليحلا مكان قمري "Helios 2A" و"Helios 2B" اللذين أطلقا عام 2004 و2009.

وسيوضع "CSO-1" على ارتفاع 800 كلم عن سطح الأرض. أما "CSO-2"، فمن المفترض أن يطلق بواسطة صاروخ "سويوز-إس-تي" الروسي عام 2021.

المصدر: نوفوستي