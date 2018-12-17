 
مباشر

"روس كوسموس" تعلن عن موعد إطلاق القمر العسكري الفرنسي

الفضاء

Sputnik Grigory sisoev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7fm

ذكرت مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخا روسيا سيحمل قمرا عسكريا فرنسيا إلى الفضاء.

وأوضحت المؤسسة أن "إطلاق القمر الفرنسي CSO-1 سيتم باستخدام صاروخ روسي من طراز (سويوز-STA)، سينطلق من مركز غوايانا الفضائي على ساحل المحيط الأطلسي، في تمام الساعة 19:37 بتوقيت موسكو".

إقرأ المزيد
روسيا تزود منظومتها الملاحية بـ 6 أقمار جديدة

وصنع قمر "CSO-1" مع قمر آخر "CSO-2" من قبل "Airbus Defence and Space" ليحلا مكان قمري "Helios 2A" و"Helios 2B" اللذين أطلقا عام 2004 و2009.

وسيوضع "CSO-1" على ارتفاع 800 كلم عن سطح الأرض. أما "CSO-2"، فمن المفترض أن يطلق بواسطة صاروخ "سويوز-إس-تي" الروسي عام 2021.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواجهات نارية في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا