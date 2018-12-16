روسيا تزود منظومتها الملاحية بـ 6 أقمار جديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها إطلاق 6 أقمار صناعية جديدة ستنضم إلى منظومة أقمار "GLONASS" الملاحية.

وأوضح نائب مدير المؤسسة، يوري كورليتشين، أن أول الأقمار المذكورة من طراز "Glonass-V"، من المفترض أن ينطلق عام 2023، وستطلق بعده 5 أقمار أخرى حتى نهاية 2025، وستعمل مجتمعة على تحسين دقة عمل منظومة "GLONASS" في النصف الشرقي من الكرة الأرضية بنسبة 25%.

وأشار إلى أن أوزان هذه الأقمار ستكون أقل من طن واحد، لذا سيمكن في المستقبل إطلاق قمرين دفعة واحدة باستخدام صواريخ "أنغارا-A5" الروسية.

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ويأتي إطلاق هذه الأقمار في إطار خطة روسية لزيادة فعالية "GLONASS" ودقتها في تغطية كافة مناطق العالم، والتي بدأتها العام الجاري بإرسال بضعة أقمار جديدة من نوع "Glonass-M".

المصدر: فيستي