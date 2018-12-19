أمريكا تشارك في تجارب على قمر "Bion-M2" الروسي

أعلن كريت كوندروت، رئيس لجنة العمل الأمريكية للبيولوجيا الفضائية والطب، أن "ناسا" تختار حاليا الدراسات الأكثر إثارة، للمشاركة في التجارب التي ستجرى على متن قمر "Bion-M2" الروسي.

وقال كوندروت في تصريح لوكالة نوفوستي: "بالطبع نخطط للمشاركة، ونحن حاليا ندرس المقترحات الواردة من المنظمات العلمية الأمريكية. وقد استلمنا حتى الآن 17 طلبا".

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وأضاف كوندروت قائلا: "سوف تختار ناسا الأكثر إثارة من الناحية العلمية. علاوة على ذلك، يجب أن يكون المقترح متوافقا قدر الإمكان مع المعدات والتجارب الأخرى التي ستجرى على القمر الصناعي الروسي (Bion-M2)، وأن يتعلق بالقوارض وانعدام الجاذبية والنشاط الإشعاعي في الفضاء".

ويخصص القمر الصناعي "Bion-M2" لإجراء دراسات في العلوم الأساسية والتطبيقية في مجال الطب الحيوي والبيوتكنولوجيا في الفضاء، وإعادة نتائج هذه التجارب والدراسات إلى الأرض. والهدف من هذه التجارب هو تحسين نظام الدعم الطبي للرحلات الفضائية المأهولة بعيدة المدى والنشاط البشري في الظروف القاسية.

وأطلق أول قمر من سلسلة "Bion-M"، في 19 أبريل 2013، بواسطة صاروخ النقل الروسي "Soyuz-2.1a". وكان على متن القمر فئران مات بعضها.

والآن، يخطط لإطلاق "Bion-M2" في أوائل عام 2022، وعلى متنه ذباب وفئران ونباتات وخلايا حيوانية وكائنات دقيقة.

المصدر: نوفوستي