بكين تقترح على موسكو استخدام قاعدة فضاء صينية

أعلن نائب محافظ إقليم هاينان الصيني، ماو تشاو فينغ، أن بكين تعد روسيا دولة متقدمة في مجال الفضاء، وستسعى لاستخدام قاعدتها "وينشانغ" للتعاون مع روسيا في هذا المجال.

وقال نائب المحافظ، يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري، إن القيادة الصينية تنتهج سياسة الانفتاح على روسيا ودول أخرى، وقد أوكلت لإدارات الأقاليم والوزارات الصينية مهمة دراسة التعاون مع روسيا في مختلف المجالات.

وتعد "وينشانغ" رابع قاعدة فضاء صينية مخصصة لإطلاق الصواريخ الفضائية، اختتمت عملية إنشائها عام 2014. ويسهل قربها من خط الاستواء إطلاق الصواريخ الفضائية الثقيلة.

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وبموجب البرنامج الفضائي الصيني، ستستخدم القاعدة لإطلاق وحدات المحطة الفضائية الصينية إلى مدار الأرض، وتحقيق البعثات القمرية المختلفة.

يذكر أن محافظ إقليم هاينان الصيني، شانغ سيا مينغ، كان قد أعلن، في يوليو الماضي، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، أن سلطات الإقليم مستعدة لإنشاء مركز فضائي صيني روسي في المحافظة.

المصدر: تاس