يوم من الحياة على القمر (فيديو)

أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو جديدا للقمر، يستخدم صورا عالية الدقة من مركبة الاستكشاف القمرية الاستطلاعية، للكشف عن نظرة غير مسبوقة لسطح القمر الطبيعي الوحيد للأرض.

ويظهر الفيديو كيف يتبع القمر الشمس على مدار يوم قمري واحد، حيث ينقلب ببطء ليكشف عن مشهد لا نهاية له من الفوهات، وغيرها من الميزات السطحية التي جلبت إلى الحياة بواسطة خرائط الارتفاعات وفسيفساء الصور.

To celebrate International Observe the Moon Night, join Goddard visualizer Ernie Wright on a tour of the 🌑, set to Claude Debussy's Clair de Lune.https://t.co/P3gzSDXprxpic.twitter.com/2H3bzDaZfg — NASA Goddard (@NASAGoddard) October 18, 2018

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وتم إنشاء مقطع الفيديو الجديد مع مرافقة موسيقية للمعزوفة الشهيرة "Clair de Lune" لأشهر وأهم مؤلفي الموسيقي في فرنسا، كلود ديبوسي، أداها الأوركسترا السيمفونية الوطنية، في مركز كينيدي للفنون الأدائية في العاصمة واشنطن في 1 و2 يونيو 2018، بقيادة إميل دي كو، كجزء من الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس ناسا.

ويبدأ النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد للقمر برؤية الهلال المتلألئ، قبل الاقتراب للحصول على نظرة أكثر تفصيلا.

ويوضح الفيديو فوهات "ثيوفيلس" و"سيريلوس"، وكاثرينا خلال شروق الشمس، وينتقل إلى سلسلة جبال "أبيناين" و"القوقاز"، وحفرة "كوبرنيكوس" وهضبة "أريستارخوس"، و"حوض أورينتال".

بعد ذلك، يلقي الفيديو نظرة على حوض "شرودنغر" الضخم قبل العودة إلى الجانب البعيد من القمر.

وتوضح وكالة ناسا أن الفيديو يتبع مشاهد الشمس طوال اليوم القمري، ويلاحظ شروق الشمس وغروبها فوق المعالم البارزة على سطح القمر.

المصدر: ديلي ميل