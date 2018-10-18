الصين تعدّ "قمرا" يضيء السماء في العام 2020

كشف مسؤولون صينيون عن خطة لإطلاق "قمر صناعي" سيضيء السماء على ارتفاع 80 كلم.

ويطلق على القمر اسم "illumination satellite"، وسيتم إطلاقه في سماء مدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد في عام 2020، حيث أنه سيكون أكثر سطوعا بنحو ثمانية أضعاف من سطوع القمر الحقيقي، ليلقي "وهجا يشبه الغسق" على المنطقة، وفقا لصحيفة "People’s Daily" الصينية.

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وأصدر المسؤولون بعض التفاصيل عن المشروع، لكنهم يقولون إن الفكرة استلهمت من فنان فرنسي تصور قلادة من المرايا تتدلى فوق الأرض، يمكنها عكس أشعة الشمس في شوارع باريس على مدار السنة.

وكشفت وو تشون فيند، رئيسة معهد بحوث نظام تشنغدو للفضاء والتكنولوجيا والعلوم الدقيقة في تشنغدو، عن الخطة خلال حدث في المدينة يوم 10 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "People’s Daily".

ومن المنتظر أن يتم إطلاق "القمر" في عام 2020، لجعل سماء مدينة تشنغدو أكثر إشراقا، بحيث يكون بديلا عن مصابيح الشوارع التقليدية.

ويمكن للقمر الصناعي أن يضيء مساحة تتراوح بين 10 و80 كلم بعرض يتراوح بين 9 و80 كلم.

وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو غير قابل للتصديق، إلا أن "وو" يقول إن الخبراء يعملون على هذه التكنولوجيا منذ سنوات، وقد "نضجت" الآن لتصبح قابلة للتنفيذ.

وقد قوبلت الخطة بنقد كبير من المشككين والمواطنين المعنيين الذين زعموا أن الضوء ستكون له آثار ضارة على الحيوانات والمراقبة الفلكية، وفقا لتقرير الصحيفة.

ولكن حسب كانغ ويمين، مدير معهد البصريات ومدرسة الفضاء، بمعهد هاربين للتكنولوجيا، فإن الضوء سيبلغ فقط "وهجا يشبه الغسق".

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها البشر إطلاق الأجسام العاكسة للضوء في السماء، حيث أن المحاولات السابقة انتهت بفشل ذريع.

المصدر: ديلي ميل