كائن غامض يترك دربا غير عادي وراءه في سماء الصين

التقط السكان في جميع أنحاء الصين فيديوهات لجسم غامض في السماء ليلا، ترك وراءه دربا أبيض غير عادي.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن سكان بكين ومقاطعة شانشي ومنغوليا الداخلية، شاهدوا الجسم الغامض، ليلة الخميس 11 أكتوبر.

ET has phoned home! UFO sightings were reportedly witnessed around China, including in Beijing, Inner Mongolia, and Shaanxi on Oct. 11. Experts say the sightings are most likely tracks left in the sky by high-altitude aircraft, as similar cases occurred in April. pic.twitter.com/RrpYL7T6WB — People's Daily,China (@PDChina) October 12, 2018

ونشر السكان فيديوهات وصورا لنمط الطيران غير العادي الذي شوهد في السماء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وشهد موقع "Weibo"، المنصة الاجتماعية الأكثر شعبية في الصين، نشر المستخدمين لعدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الشكل الحلزوني الجذاب الذي خلفه الجسم المجهول الطائر في السماء.

There have been multiple UFO sighting reports in China over the past few days including Beijing and Inner Mongolia. Experts have explained the phenomenon to be trails left behind by high altitude aircrafts.@IndianExpresspic.twitter.com/53z0r7dJns — zeeshan shaikh (@zeeshansahafi) October 12, 2018

وسارعت وسائل الإعلام الصينية إلى تجاهل الصور المذهلة باعتبارها ليست إلا مجرد مسارات تركتها الطائرات على ارتفاعات عالية، كما هو الحال في حوادث مشابهة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT