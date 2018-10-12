 
مباشر

كائن غامض يترك دربا غير عادي وراءه في سماء الصين

متفرقات

كائن غامض يترك دربا غير عادي وراءه في سماء الصين
Reuters Jason Lee
كائن غامض في سماء الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwzr

التقط السكان في جميع أنحاء الصين فيديوهات لجسم غامض في السماء ليلا، ترك وراءه دربا أبيض غير عادي.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن سكان بكين ومقاطعة شانشي ومنغوليا الداخلية، شاهدوا الجسم الغامض، ليلة الخميس 11 أكتوبر.

ونشر السكان فيديوهات وصورا لنمط الطيران غير العادي الذي شوهد في السماء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وشهد موقع "Weibo"، المنصة الاجتماعية الأكثر شعبية في الصين، نشر المستخدمين لعدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الشكل الحلزوني الجذاب الذي خلفه الجسم المجهول الطائر في السماء.

وسارعت وسائل الإعلام الصينية إلى تجاهل الصور المذهلة باعتبارها ليست إلا مجرد مسارات تركتها الطائرات على ارتفاعات عالية، كما هو الحال في حوادث مشابهة في جميع أنحاء العالم.

 المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية