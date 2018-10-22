مصدر روسي: تجميد عمل المحطة الفضائية الدولية غير وارد

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء أن خبراء مؤسسة "إينيرغيا" ومركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي أعدوا ثلاثة سيناريوهات لعمل المحطة الفضائية الدولية خلال الأشهر المقبلة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "جميع السيناريوهات محسوبة على أساس القدرات الباليستية لإطلاق المركبات المأهولة ومركبات الشحن، وكذلك جاهزية تكنولوجيا التقنيات الفضائية والبنى التحتية الأرضية".

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ووفقا للمصدر، فإن هذه السيناريوهات تختلف فقط في مواعيد إطلاق المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية، وسوف تعرض على مؤسسة "روس كوسموس" لاختيار الأفضل والموافقة عليه في أقرب وقت.

وأشار المصدر إلى أن سيناريو تجميد المحطة الفضائية الدولية غير مطروح، وأن أساس السيناريوهات الثلاثة هو إطلاق المركبة "سويوز-إم إس-11" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، في بداية شهر ديسمبر المقبل، وقال: "حاليا تجري في مطار بايكونور الفضائي عمليات إعداد المركبة للإطلاق على مدى 24 ساعة يوميا (ثلاث ورديات عمل)".

ويذكر أن روسيا أوقفت عمليات إطلاق المركبات المأهولة من مطار بايكونور الفضائي اثر حادث صاروخ النقل "سويوز-إف غي"، يوم 11 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي