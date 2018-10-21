اكتشاف موقع ضخم على "طرف الكون"

اكتشف فريق دولي من علماء الفلك أنه في مطلع الكون الذي بلغ عمره ملياري سنة، وبعد الانفجار الكبير، ظهر أضخم هيكل في ذلك الوقت، سمي هايبريون، سبق تكون المجرات.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الموقع الضخم اكتشف لأول مرة عند الانحراف الكبير للون الأحمر في خطوط الطيف بالنسبة لمنطقة موجات الطيف الطويلة التي ترتبط بالمسافة إلى الأرض.

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ويبعد موقع هايبريون عن الأرض مسافة تقدر بنحو 10 مليارات سنة ضوئية، وتقدر كتلته بأنها أكبر من كتلة الشمس بأكثر من كوادريليون (10 أس 15) مرة. ومثل هذه الأجسام تلاحظ عادة على مقربة من مجرة درب التبانة.

كما يمتلك هايبريون بنية معقدة غير اعتيادية تتكون من سبع مناطق كثيفة ترتبط فيما بينها بخيوط من المجرات. ويختلف عن بقية المواقع المماثلة بكون الأخيرة لها مراكز واضحة تتركز فيها المادة. ويعتقد العلماء أن جاذبية هايبريون ستجعله أكثر شبها بتشكيلات مثل برج العذراء (يضم درب التبانة).

المصدر: لينتا. رو