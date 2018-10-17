مصدر: روسيا تستأنف إطلاق مركبات "سويوز" المأهولة

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن مصدر لها في قاعدة "بايكونور" الفضائية إن روسيا ستستأنف إطلاق مركبات "سويوز" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية قريبا.

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وحسب المصدر فإن عملية إعداد مركبة "سويوز-إم إس-11" للإطلاق لم تتوقف. ويتعين على اللجنة الحكومية وشركة "روس كوسموس" اختيار موعد لإطلاق الصاروخ الحامل للمركبة في الفترة ما بين 23 نوفمبر و3 ديسمبر المقبلين.

أما مركبة "سويوز إم إس-9" التي اكتشف فيها ثقب في وقت سابق، فيتوقع أن تعود إلى الأرض نهاية ديسمبر المقبل. كما يتوقع أن يخرج رائدا الفضاء، أوليغ كونونينكو، وسيرغي بروكوبيف، من المحطة الفضائية، في منتصف ديسمبر المقبل، لفحص المركبة الفضائية من الخارج.

المصدر: تاس