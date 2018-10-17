كم تبلغ تكلفة رحلة سياحية إلى الفضاء؟

أصبح اليوم السفر إلى الفضاء متاحا للسياح العاديين، على الرغم من ارتفاع تكاليفه وتعقيدات إجراءاته، وذلك بفضل دخول شركات خاصة إلى سباق الفضاء في السنوات الأخيرة.

ولمعرفة التكلفة الفعلية لرحلة سياحية إلى الفضاء، علينا الاطلاع على سعر حجز مقعد واحد في مركبة فضائية كبيرة، مثل "سويوز" الروسية.

وفي السياق نفسه، تقوم روسيا بتقاضي مبلغ قدره 75 مليون دولار من وكالة ناسا للفضاء، مقابل إرسال رائد واحد على متن مركباتها إلى المحطة الفضائية الدولية.

أما بالنسبة للشركات الخاصة، فأعلنت كل من "Space X" و"Boeing" عن بدء التجهيزات الرامية إلى إطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء بحلول عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المقعد الواحد قرابة 58 مليون دولار.

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كما يشير الخبراء إلى أن سعر التذكرة يتوقف بشكل رئيسي على نوع الرحلة وطول المسافة المقطوعة، وقد يتراوح بين مئات الآلاف وملايين الدولارات.

وعلى سبيل المثال، إذا كان السائح يرغب في الوصول إلى حدود طبقة الأتموسفير التي تفصل الأرض عن الفضاء الخارجي، فإن شركة "Virgin Galactic" يمكنها تقديم مقعد على متن مركبتها القادمة، مقابل 250 ألف دولار، فقط لا أكثر.

المصدر: Euronews