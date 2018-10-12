"ناسا": نفتخر بالتعاون مع "روس كوسموس"

أعلن رئيس بعثة محطة الفضاء الدولية في وكالة الفضاء الأمريكية، كيني تود، أن "ناسا" فخورة بتعاونها مع"روس كوسموس" الروسية واستمرار تطور التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء.

وأكد تود على أنه خلال السنوات الأخيرة، اعتمدت الولايات المتحدة على روسيا في نقل روادها إلى الفضاء وإعادتهم وهذه "الشراكة مستمرة في التطور إلى الآن".

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وحسب قوله، فإن القدرة على حل المشكلات والانفتاح الذي تستعرضه كل من موسكو وواشنطن يدعو إلى الفخر. وأضاف مؤكدا: "لا يمكنني القول إن هذا غير مسبوق، ولكن بالطبع نحن فخورون جدا بالعلاقات بين ناسا وروس كوسموس، والتي تطورت على مدى سنوات عديدة".

وأضاف تود أن "المسائل التكنولوجية لا تعرف الحدود السياسية"، ولكن عند بروزها، يحلها الطرفان بنفس الطريقة، واختتم حديثه قائلا: "لديهم (الروس) عقول نيرة، وبالعمل معا يمكننا تحقيق الكثير".

المصدر: نوفوستي