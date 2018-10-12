 
مباشر

"ناسا": نفتخر بالتعاون مع "روس كوسموس"

الفضاء

RT arabic.rt.com
"ناسا" فخورة بتعاونها مع "روس كوسموس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwy6

أعلن رئيس بعثة محطة الفضاء الدولية في وكالة الفضاء الأمريكية، كيني تود، أن "ناسا" فخورة بتعاونها مع"روس كوسموس" الروسية واستمرار تطور التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء.

وأكد تود على أنه خلال السنوات الأخيرة، اعتمدت الولايات المتحدة على روسيا في نقل روادها إلى الفضاء وإعادتهم وهذه "الشراكة مستمرة في التطور إلى الآن".

إقرأ المزيد
أمريكا تعتمد على روسيا من جديد لإيصال روادها إلى الفضاء

وحسب قوله، فإن القدرة على حل المشكلات والانفتاح الذي تستعرضه كل من موسكو وواشنطن يدعو إلى الفخر. وأضاف مؤكدا: "لا يمكنني القول إن هذا غير مسبوق، ولكن بالطبع نحن فخورون جدا بالعلاقات بين ناسا وروس كوسموس، والتي تطورت على مدى سنوات عديدة".

وأضاف تود أن "المسائل التكنولوجية لا تعرف الحدود السياسية"، ولكن عند بروزها، يحلها الطرفان بنفس الطريقة، واختتم حديثه قائلا: "لديهم (الروس) عقول نيرة، وبالعمل معا يمكننا تحقيق الكثير".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية