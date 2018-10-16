مؤسس أمازون يتوقع استعمار تريليون بشري للنظام الشمسي!

زعم مؤسس شركة "بلو أوريجين" والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، أنه سيكون هناك تريليون شخص في النظام الشمسي في يوم من الأيام.

ويأمل مؤسس أمازون أن تساعد شركته الفضائية في انتشار البشر عبر الكواكب الأخرى، حيث قال في قمة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين "Wired" في سان فرانسيسكو: "لن أكون على قيد الحياة لرؤية تحقيق هذه المهمة طويلة الأمد".

وأوضح بيزوس أن هدف شركة "بلو أوريجين" هو خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء، وكشف أنه سينفق "حوالي" مليار دولار في العام المقبل لدعم الهدف النهائي.

واستطرد قائلا: "نحن بحاجة إلى الديناميكية نفسها التي رأيناها عبر الإنترنت على مدار الـ 20 عاما الماضية، ولكن في الفضاء. ويمكننا فعل ذلك".

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وسبق أن أعرب بيزوس عن رغبته بدعم المشاريع في "بلو أوريجين"، حيث قال إنها "أهم عمل يقوم به".

ومؤخرا، حققت شركة "بلو أوريجين" خطوات كبيرة في مجال بناء بنية تحتية منخفضة التكلفة، لتخفيض تكلفة استكشاف الفضاء.

وشرح الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أن الفضاء يمتلك الكثير من الطاقة والموارد للأجيال القادمة، ولكن الكثير منها يمكن أن يضيع إذا لم نركز على خفض تكاليف السفر إلى الفضاء. وأشار إلى أن إنشاء صواريخ يمكن إعادة استخدامها، يعد طريقة رائعة لخفض التكلفة بشكل كبير.

ولا تعد "بلو أوريجين" شركة الصواريخ الخاصة الوحيدة التي تتدخل في هذا السوق، حيث عملت "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير، إيلون موسك، بنجاح على إعادة استخدام الصواريخ عدة مرات.

وتأتي هذه التعليقات في حين كشف عن تصميم "بلو أوريجين" لمركبة تتيح إمكانية الوصول إلى سطح القمر، حيث تعد جزءا من مهمة الشركة الأوسع المتمثلة في نقل ملايين البشر للعمل في الفضاء.

كما تعمل "بلو أوريجين" على تطوير صاروخها الجديد "New Shepard"، لرحلات السياحة الفضائية القصيرة وصاروخ إطلاق ثقيل يسمى "New Glenn" لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

المصدر: ديلي ميل