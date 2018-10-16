رائد فضاء أمريكي يتحدث عن آفاق التعاون مع روسيا في الفضاء

أعلن رائد الفضاء الأمريكي، سكوت كيلي، أن حادث المركبة "سويوز" الروسية لن يؤثر في التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء، ولكنه يعقد نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال كيلي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية: "لا أعتقد أن يكون لهذا الحادث تأثير طويل المدى في تعاون البلدين في الفضاء. ولكن سيعقد لفترة ما الخدمات اللوجستية إلى المحطة الفضائية الدولية".

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وأضاف قائلا: "في كل مرة عندما يحصل خلل كبير، يبدأ الناس بالتشكيك في أمانة وموثوقية المركبات الفضائية. مركبات سويوز أثبتت خلال سنوات عملها جودتها وموثوقيتها".

يذكر أن سكوت كيلي قام بأول رحلة فضائية عام 1999، وفي عامي 2010 و2015، وصل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز". وهو أول رائد فضاء أمريكي أمضى مع زميله الروسي، ميخائيل كورنيينكو، سنة كاملة في الفضاء، واشتركا في تجارب تأثير انعدام الجاذبية في أعضاء الجسم. وفي عام 2011، منحته روسيا ميدالية تثمينا لخدماته في استكشاف الفضاء.

المصدر: نوفوستي