الصين تطلق قمرين اصطناعيين تابعين لنظام الملاحة الفضائية

أفادت الشركة الصينية للعلوم الجوية والتقنيات الفضائية "CASC" بأن الصين أطلقت قمرين اصطناعيين تابعين لنظام الملاحة الفضائية "بيدو"، يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة على شبكة التواصل الاجتماعي "Wechat"، إن صاروخ "تشانغتشنغ-3 بي" أطلق من قاعدة "سيتشانغ" الفضائية في محافظة سيتشوان في جنوب غرب الصين، الساعة 12:23 بتوقيت الصين (07:23 بتوقيت موسكو) وحمل القمرين إلى مدارهما.

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وتعمل الصين على استكمال تشكيل نظامها العالمي للملاحة الفضائية، والذي يتضمن حاليا 16 قمرا اصطناعيا، إضافة إلى منظومتين قومية وإقليمية للملاحة الفضائية، تشملان الأراضي الصينية بكاملها وجزءا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتوقع أن تستكمل عملية تشكيل نظام الملاحة الفضائي العالمي الصيني بحلول 2020، عندما يضم 35 قمرا اصطناعيا.

كما يتوقع أن تطلق الصين العام الجاري 18 قمرا اصطناعيا للملاحة الفضائية، لتشمل منظومة "بيدو-3" حزام طريق الحرير كله.

المصدر: التاس