الصين تطلق قمرين اصطناعيين تابعين لمنظومة بيدو للملاحة

أعلنت مؤسسة علوم الفضاء والتكنولوجيا الصينية، عن نجاح إطلاق صاروخ نقل، على متنه قمران اصطناعيان من نوع بيدو-3 هما الـ35 والـ36 لمنظومة الملاحة الصينية بيدو.

وأطلق صاروخ "لونغ مارش-3 بي"، في 25 أغسطس الجاري، الساعة 2:52 بتوقيت موسكو، من مطار سيتشان الفضائي بمقاطعة سيتشوان الواقعة جنوبي غرب الصين. وقد تم وضع القمرين في مدارهما المقرر، وسوف يعملان مع الأقمار الاصطناعية الصينية الأخرى ضمن منظومة بيدو الصينية للملاحة.

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وقد جاء في "الكتاب الأبيض" الصيني بشأن البحوث الفضائية، أن الصين تخطط في عام 2018 للمباشرة بتقديم خدمات الملاحة الأساسية للبلدان الواقعة على طريق الحرير الجديد، بواسطة منظومة بيدو.

المصدر: نوفوستي