احتمال إلغاء رحلة رائد الفضاء الإماراتي

صرح مصدر في القطاع الفضائي والصاروخي الروسي بأنه من المحتمل ألا ينطلق رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل، كما كان مخططا له.

وأشار المصدر إلى أن السبب يعود إلى أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" التي كان من المفترض أن يعود بها إلى الأرض، لم تصل المحطة الفضائية وهبطت اضطراريا الأسبوع الماضي في صحراء كازاخستان، بعد فشل إطلاق الصاروخ الذي حملها.

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وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية إن الرحلات الفضائية المأهولة القادمة لا تزال معلقة، إلى أن تنتهي لجنة التحقيق في ملابسات الحادث الفضائي من عملها.

وفي حال عدم اكتشاف اللجنة لسبب الحادث الفضائي، وعدم إطلاق مركبة "سويوز" المأهولة في ديسمبر المقبل، لم يستبعد المصدر انتقال المحطة الفضائية الدولية إلى نظام العمل غير المأهول، مع العلم أن طاقم المحطة يضم حاليا 3 أفراد فقط، من ضمنهم رائدا فضاء روسيان ورائد أمريكي، يمكن أن يغادروا المحطة قبل انتهاء الفترة المحددة لهم حسب برنامج الرحلات المأهولة إلى المحطة.

المصدر: تاس