 
مباشر

احتمال إلغاء رحلة رائد الفضاء الإماراتي

الفضاء

احتمال إلغاء رحلة رائد الفضاء الإماراتي
Sputnik VALERY MELNIKOV
شركة "روسكوسموس" الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxd1

صرح مصدر في القطاع الفضائي والصاروخي الروسي بأنه من المحتمل ألا ينطلق رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل، كما كان مخططا له.

وأشار المصدر إلى أن السبب يعود إلى أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" التي كان من المفترض أن يعود بها إلى الأرض، لم تصل المحطة الفضائية وهبطت اضطراريا الأسبوع الماضي في صحراء كازاخستان، بعد فشل إطلاق الصاروخ الذي حملها.

إقرأ المزيد
شاحنة فضائية روسية مصدر روسي لا يستبعد تحويل شاحنة "سويوز" إلى مركبة مأهولة

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية إن الرحلات الفضائية المأهولة القادمة لا تزال معلقة، إلى أن تنتهي لجنة التحقيق في ملابسات الحادث الفضائي من عملها.

وفي حال عدم اكتشاف اللجنة لسبب الحادث الفضائي، وعدم إطلاق مركبة "سويوز" المأهولة في ديسمبر المقبل، لم يستبعد المصدر انتقال المحطة الفضائية الدولية إلى نظام العمل غير المأهول، مع العلم أن طاقم المحطة يضم حاليا 3 أفراد فقط، من ضمنهم رائدا فضاء روسيان ورائد أمريكي، يمكن أن يغادروا المحطة قبل انتهاء الفترة المحددة لهم حسب برنامج الرحلات المأهولة إلى المحطة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فريق تحقيق تركي سعودي مشترك سيدخل لتفتيش مبنى القنصلية بحثا عن مصير خاشقجي