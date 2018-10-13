مصدر روسي لا يستبعد تحويل شاحنة "سويوز" إلى مركبة مأهولة

قال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" إن شاحنة "سويوز إم إس 14" المزمع إطلاقها عام 2019، يمكن تحويلها إلى مركبة مأهولة لنقل رواد الفضاء.

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وقال المصدر إن الشاحنة غير المأهولة صممت مع الأخذ بالحسبان أن شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للمركبات الفضائية تنتج كل عام 4 مركبات فضائية مأهولة. مع ذلك فإن "إم إس-14" عبارة عن مركبة عادية تعود بحمولتها إلى الأرض كما تعود إلى الأرض كل المركبات المأهولة. ومن المرجح أن تتم إعادة تجهيزها لتنفذ مهام المركبة المأهولة.

وأعلن رئيس برامج الرحلات الروسية المأهولة، سيرغي كريكاليوف، في مؤتمر صحفي عقده، صباح يوم 12 أكتوبر، أنه لا يستبعد انتقال المحطة الفضائية الدولية إلى نظام غير مأهول. لكن الخبراء الروس سيبذلون حسب المسؤول الروسي كل ما في وسعهم للحيلولة دون تحقيق ذلك.

المصدر: نوفوستي