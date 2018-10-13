 
مباشر

مصدر روسي لا يستبعد تحويل شاحنة "سويوز" إلى مركبة مأهولة

الفضاء

مصدر روسي لا يستبعد تحويل شاحنة
Roscosmos.ru
شاحنة فضائية روسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwzh

قال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" إن شاحنة "سويوز إم إس 14" المزمع إطلاقها عام 2019، يمكن تحويلها إلى مركبة مأهولة لنقل رواد الفضاء.

إقرأ المزيد
المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة، بطل الاتحاد السوفيتي، رائد الفضاء، سيرغي كريكاليوف روس كوسموس: كل أنظمة الطوارئ عملت بشكل مثالي

وقال المصدر إن الشاحنة غير المأهولة صممت مع الأخذ بالحسبان أن شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للمركبات الفضائية تنتج كل عام 4 مركبات فضائية مأهولة. مع ذلك فإن "إم إس-14" عبارة عن مركبة عادية تعود بحمولتها إلى الأرض كما تعود إلى الأرض كل المركبات المأهولة. ومن المرجح أن تتم إعادة تجهيزها لتنفذ مهام المركبة المأهولة.

وأعلن رئيس برامج الرحلات الروسية المأهولة، سيرغي كريكاليوف، في مؤتمر صحفي عقده، صباح يوم 12 أكتوبر، أنه لا يستبعد انتقال المحطة الفضائية الدولية إلى نظام غير مأهول. لكن الخبراء الروس سيبذلون حسب المسؤول الروسي كل ما في وسعهم للحيلولة دون تحقيق ذلك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا