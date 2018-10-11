الآثار المحتملة لفشل إطلاق الصاروخ من قاعدة "بايكونور" الروسية

من المحتمل أن يؤدي الحادث الفضائي الذي وقع لصاروخ "سويوز" الروسي، بعد إطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، إلى إبقاء الطاقم الحالي على متن محطة الفضاء الدولية لمدة مجهولة.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر لها في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، بأن هناك 3 رواد فضاء على متن المحطة حاليا، وسيؤثر بقاؤهم بالطبع على إجراء التجارب العلمية، وسيظل الأمر كذلك إلى أن ينتهي التحقيق في ملابسات الحادث، ويرسل إلى المحطة الفضائية طاقم جديد.

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يذكر أن الصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" تعرض لعطل فني بعيد انطلاقه اليوم نحو محطة الفضاء الدولية، حاملا مركبة مأهولة تقلّ رائدي فضاء، روسي وأمريكي، حيث هبطا اضطراريا داخل كبسولة في صحراء جمهورية كازاخستان.

وأكد الأطباء الروس الذين وصلوا إلى مكان الهبوط أن رائدي الفضاء لم يتعرضا لأية إصابات.

المصدر: لينتا. رو