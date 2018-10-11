روسيا تنشر محطات استشعار الأرض في كوبا والقطب الجنوبي

تنوي روسيا نشر مجمع متنقل لاستقبال معلومات استشعار الأرض عن بعد من الأقمار الاصطناعية الروسية في كوبا، نهاية أبريل المقبل.

إقرأ المزيد

وذكر موقع المشتريات الحكومية أن المجمع المذكور أنشئ عام 2015، ثم أخضع للاختبارات الحكومية. ومن المخطط لأن تستقبل المحطة معلومات في نطاق الموجات الصوتية وتحت الحمراء، من الأقمار الاصطناعية من طرازي "ريسورس-بي" و"كانوبوس-بي-إيك"، والذي يرسل معلوماته عبر أقمار الترحيل الاصطناعية التابعة لنظام "لوتش".

وجاء على الموقع الحكومي أيضا أن شركة "روس كوسموس" تعتزم العام الجاري نشر مجمعات مماثلة في محطة "بروغريس" العلمية الروسية، الواقعة بقارة القطب الجنوبي، وكذلك في شبه جزيرة تشوكوتكا بأقصى شمال شرق روسيا.

المصدر: تاس