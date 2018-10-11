 
مباشر

روسيا تنشر محطات استشعار الأرض في كوبا والقطب الجنوبي

الفضاء

روسيا تنشر محطات استشعار الأرض في كوبا والقطب الجنوبي
Twitter.com
محطة أرضية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwn6

تنوي روسيا نشر مجمع متنقل لاستقبال معلومات استشعار الأرض عن بعد من الأقمار الاصطناعية الروسية في كوبا، نهاية أبريل المقبل.

إقرأ المزيد
روسيا تطور رادارات جديدة لتعقب "درونات الشبح"

وذكر موقع المشتريات الحكومية أن المجمع المذكور أنشئ عام 2015، ثم أخضع للاختبارات الحكومية. ومن المخطط لأن تستقبل المحطة معلومات في نطاق الموجات الصوتية وتحت الحمراء، من الأقمار الاصطناعية من طرازي "ريسورس-بي" و"كانوبوس-بي-إيك"، والذي يرسل معلوماته عبر أقمار الترحيل الاصطناعية التابعة لنظام "لوتش".

وجاء على الموقع الحكومي أيضا أن شركة "روس كوسموس" تعتزم العام الجاري نشر مجمعات مماثلة في محطة "بروغريس" العلمية الروسية، الواقعة بقارة القطب الجنوبي، وكذلك في شبه جزيرة تشوكوتكا بأقصى شمال شرق روسيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. المشاهير وتهم الاغتصاب.. سقطة أخلاقية أم ابتزاز؟