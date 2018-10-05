صاروخ روسي فائق الثقل سينقل حمولة غير مسبوقة إلى الفضاء

أعلن رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن روسيا ستكون قادرة على إطلاق 37 طنا من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض، بحلول عام 2026.

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وقال روغوزين في حديث أدلى به يوم 4 أكتوبر للصحفيين في نيودلهي، إن "العمل على إنشاء منصة ثانية في قاعدة (فوستوتشني) الفضائية الروسية جار على قدم وساق".

وستكون تلك المنصة جاهزة بحلول عام 2026. ويعني ذلك، بحسب روغوزين، أن روسيا ستستطيع إطلاق صواريخ تحمل 37 طنا من الحمولة المفيدة من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية قبل تصنيع صاروخ "أنغارا" فائق الثقل الذي يعمل بالوقود الهيدروجيني.

المصدر: تاس