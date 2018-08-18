روسيا تطلق صاروخ "أنغارا" الفضائي الحديث عام 2019

أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن روسيا ستطلق عام 2019 صاروخ "أنغارا" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية لمصلحة وزارة الدفاع الروسية.

وقال روغوزين في حديث أدلى به، في 16 أغسطس، لوكالة "تاس" الروسية، إن مركز "خرونيتشيف" المصنع للصواريخ سيسلم العام المقبل لوزارة الدفاع صاروخا جديدا من طراز "أنغارا-آ 5" الثقيل.

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كما أشار روغوزين إلى أن صاروخ "أنغارا" فائق الثقل الذي يتوقع أن تطلقه روسيا بحلول عام 2028، سيكون صاروخا متعدد الاستخدام.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الروسية الواعدة العاملة بالأوكسيجين والكيروسين، تتضمن الصواريخ بحمولات وقدرات مختلفة. وبمقدور أثقلها أن يحمل إلى المدار الأرضي 38 طنا من الحمولة.

وكانت روسيا قد أطلقت في وقت سابق من قاعدة "بليسيتسك" نوعين من هذا الصاروخ، خفيف وثقيل.

المصدر: تاس