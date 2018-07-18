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إنتاج صواريخ "أنغارا" الروسية ينتقل إلى سيبيريا

الفضاء

إنتاج صواريخ
وزارة الدفاع للاتحاد الروسي
اروخ "أنغارا"
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صرح رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بأن الإنتاج الصناعي لصواريخ "أنغارا" الروسية سينطلق عام 2023، في مصنع "بوليوت" بمدينة أومسك في سيبيريا.

وأكد روغوزين في تصريح أدلى به، في 17 يوليو الجاري، أن كل القدرات الإنتاجية التابعة لشركة "خرونيتشيف" في موسكو ستنتقل إلى هناك، فيما سيتم تحويل المصنع في العاصمة إلى مكتب للتصاميم.

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وأضاف روغوزين قائلا إن صاروخ "أنغارا" يجب أن يحل مكان صاروخ "بروتون" الذي سيحظر إطلاقه بعد عام 2025 من قاعدة "بايكونور" الفضائية، لقيود مفروضة على الوقود الذي يستعمله.

يذكر أن "أنغارا" أسرة صواريخ خفيفة ومتوسطة وثقيلة وفائقة الثقل، تستخدم وقودا نظيفا بيئيا. وفي عام 2014، أطلق صاروخان من هذا النوع. وستكون قاعدة "فوستوتشني" الفضائية قاعدة رئيسية لإطلاق صواريخ "أنغارا" بأنواعها.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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