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انطلاق عملية الإنتاج الصناعي لصاروخ "أنغارا"

الفضاء

انطلاق عملية الإنتاج الصناعي لصاروخ
Sputnic
صاروخ "أنغارا"
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أعلن نائب رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، نيقولاي سيفاستيانوف، في مؤتمر صحفي عقده في موسكو، أن إنتاج صاروخ "أنغارا" الروسي على دفعات سيبدأ عما قريب.

وقال سيفاستيانوف: "من الضروري إطلاق 3 صواريخ من طراز أنغارا من قاعدة بليسيتسك الفضائية و3 أخرى من قاعدة فوستوتشني قبل الانتقال إلى الإنتاج الصناعي لهذا الصاروخ الروسي الواعد".

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وأضاف قائلا: "ستشهد قاعدة فوستوتشني الفضائية قريبا إتمام إنشاء بنية تحتية لإطلاق صاروخ أنغارا-آ 5 الجديد، ما سيسمح بإطلاق الأقمار الاصطناعية بكافة أنواعها".

كما أشار سيفاستيانوف إلى أن "منصة إطلاق صواريخ أنغارا أنشئت في قاعدة بليسيتسك الفضائية في شمال غرب روسيا. ولا بد من إنشاء منصة أكبر حجما في قاعدة فوستوتشني الفضائية في شرق روسيا".

المصدر: إنترفاكس

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