روسيا تتخلى عن صواريخ "بروتون" الفضائية

أعلن رئيس الوكالة الفضائية الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، عن إغلاق مشروع إنتاج صاروخ "بروتون".

وصرح روغوزين قائلا: "أعطيت تعليمات بإنتاج كمية محددة من صاروخ بروتون وإغلاق المشروع بعد ذلك. هذه الصواريخ نفذت مهمة تاريخية وحان الوقت لإنتاج صواريخ من جيل جديد".

ولم يذكر روغوزين موعد انتهاء إنتاج الصواريخ، فيما أشار إلى أن الجهود الرئيسية ستركز فيما بعد على إنتاج صاروخ "أنغارا".

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يذكر أن صواريخ "بروتون" صممت في مركز "خرونيتشيف" في ستينيات القرن الماضي. وكان الصاروخ أولا ثنائي المراحل، ثم بدأ إنتاج نموذجه ثلاثي المراحل "بروتون-كا" الذي يستخدم مرة واحدة.

وبحلول عام 2000، تم تطوير الصاروخ وأطلق نموذجه المطور "بروتون-إم". ويقدر ثمن إطلاق صاروخ واحد من هذا النوع في الوقت الحاضر بـ 70 مليون روبل، ما يعادل 1.2 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف