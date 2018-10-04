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اكتشاف أول قمر يدور خارج مجموعتنا الشمسية

الفضاء

اكتشاف أول قمر يدور خارج مجموعتنا الشمسية
(RT): Reuters
رسم تصوري للقمر الخارجي الذي تم اكتشافه وهو يدور حول الكوكب.
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اكتشف العلماء لأول مرة قمرا يدور حول كوكب يقع خارج المجموعة الشمسية، بات يطلق عليه اسم "Exomoon".

صحيح أن علماء الفضاء عثروا سابقا على آلاف الكواكب التي تقع خارج المجموعة الشمسية، إلا أنها المرة الأولى التي يكتشفون فيها قمرا يدور حول أحدها.

وفي تعليقه على الاكتشاف، صرح أحد المكتشفين وأستاذ علم الفلك في جامعة كولومبيا الأمريكية، ديفيد كيبينغ، قائلا: "الاكتشاف الجديد يوفر لنا دلائل ومعلومات هامة عن آلية تطور أنظمة الكواكب، وكذلك يساعد العلماء في إعادة تقييم النظريات التي تفسر تشكل الأقمار حول الكواكب". 

وتم اكتشاف القمر عندما قام العلماء بمعاينة بيانات أكثر من 284 كوكبا خارج المجموعة الشمسية، رصدت بوساطة تلسكوب كيبلر الفضائي، في محاولة لدراسة مداراتها ورصد أي ظاهرة غير نمطية فيها.

وخلال البحث والتقصي، جذب انتباه العلماء أحد هذه الكواكب ويسمى "كيبلر 1625b"، نتيجة لوجود العديد من التذبذبات في منحناه الضوئي.

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وعند مراقبة "كيبلر 1625b" بشكل أدق، لاحظ الباحثون وجود هالة أخرى من الضوء تشع حول مداره، والتي غالبا ما تدل على قمر يرافق الكوكب على الدوام ولا يتركه أبدا.

كما يعتقد العلماء أن القمر المكتشف يبعد مسافة 3 ملايين كيلومتر عن كوكبه، وحجمه يقارب حجم كوكب المشتري في مجموعتنا الشمسية.

ولم تنته الدراسة كليا بعد، وما يزال العلماء في طور جمع معلومات إضافية عن الاكتشاف الجديد، بغرض التأكد بشكل أكبر من الوجود الفعلي لهذا القمر الخارجي.

المصدر: BBC News

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