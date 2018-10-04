"ناسا" ترد على نتائج التحقيق الروسي حول ثقب "سويوز"

صرح المكتب الصحفي لـ "ناسا" بأن نتائج التحقيق الروسي التي كشفت أن ثقب "سويوز" لم يحصل خلال عمليتي الإنتاج والتجميع، لا تعني بالضرورة أن الهدف منه كان قتل الرواد أو الإضرار بالمحطة.

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وقال مصدر في "ناسا"، إن مثل هذه الاستنتاجات لا تستبعد سيناريوهات أخرى لظهور هذا الثقب، مثل عمل خبيث من قبل مجهول. وتجري "ناسا" و"روس كوسموس" تحقيقات خاصة بشأن الحادث. وتخطط الإدارة الدولية للمحطة الفضائية لإجراء خروج إضافي للرواد إلى الفضاء المكشوف، في شهر نوفمبر المقبل، من أجل الحصول على معلومات إضافية عن الثقب.

كما أكدت لجنة التحقيقات أن الثقب في "سويوز" لم يظهر نتيجة عمليات الإنتاج والتجميع، بل هو عمل متعمد، قام به مجهول لسبب غامض، لذلك على لجنة التحقيق الثانية التي بدأت عملها تحديد هذا المجهول وهدفه.

ومن المنتظر أن يصل رئيس "ناسا"، جيم بريدنستاين، إلى بايكونور، يوم الخميس المقبل، لمناقشة نتائج التحقيقات مع دميتري روغوزين، في أول لقاء رسمي بين رئيسي "ناسا" و"روس كوسموس" بعد تعيينهما في منصبيهما.

المصدر: نوفوستي