"روس كوسموس" توضح رفضها المشاركة في مشروع القمر الأمريكي

أعلن رئيس قسم التعاون الدولي في مؤسسة "روس كوسموس" أن مشروع المحطة القمرية الأمريكي Gateway، لن يمثل اهتمامات روسيا إذا لعبت الولايات المتحدة دور الزعامة فيه.

وقال دميتري لوسكوتوف، في تصريح لسبيس نيوز خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في ألمانيا: "حاليا، جميع القرارات بشأن مشروع المحطة القمرية تتخذها ناسا". وحسب قوله، فإن "الأمور تبدو كالآتي، سوف تستخدم المعايير الأمريكية في إنشاء المحطة. ومثل هذا الأمر بالنسبة لروس كوسموس خاصة وروسيا عموما، لا يثير اهتمامنا".

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وأضاف لوسكوتوف أن مشروع المحطة حالية هو "برنامج أمريكي بمشاركة دولية"، لذلك يجب إيضاح آلية اتخاذ القرارات في إطار المشروع ودور "ناسا" والشركاء الآخرين في إدارة المختبر الفضائي.

ويذكر أن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، سبق أن أعلن في نهاية الشهر الماضي، أن روسيا لن تشارك في المشروع بدور ثانوي، لذلك سوف تطرح مؤسسته مشروعها الخاص للمحطة القمرية، لذا سيلتقي رئيس "ناسا" لمناقشة آفاق التعاون والمشاركة على قدم المساواة في البرنامج الأمريكي، أو تنفيذ مشروع خاص أو بالتعاون مع دول منظمة بريكس.



المصدر: نوفوستي