الهند مهتمة باقتراح روسي للشراكة في برامج الفضاء المأهولة

قال ناطق باسم شركة "روس كوسموس" الروسية إن الشركاء في الهند أبدوا اهتماما باقتراح تقدم به رئيس الشركة، دميتري روغوزين، بشأن تحقيق شراكة في مجال البرامج الفضائية المأهولة.

وأوضح الناطق أن المحادثات التي جرت مع مستشار رئيس الوزراء الهندي، أجيت كومار دوفال، تطرقت إلى التعاون طويل الأمد بين البلدين لتحقيق برامج فضائية مأهولة بمشاركة الدول الأعضاء في منظمة "بريكس".

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واقترح، دميتري روغوزين، حسب الناطق على الوفد الهندي شراكة فضائية طويلة الأمد، الأمر الذي سيساعد الممثلين من الهند في التكيف على العمل المشترك على إنشاء المحطة على سطح القمر. كما اقترح روغوزين إرسال رواد الفضاء الهنود إلى المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد أعلن في كلمة ألقاها، في 15 أغسطس الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الهندي أن بلاده سترسل إلى المدار الأرضي المنخفض 3 رواد فضاء سيعملون هناك خلال 5-7 أيام.

المصدر: تاس