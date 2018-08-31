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أول طاقم رواد فضاء هندي قد يتدرب في روسيا

الفضاء

أول طاقم رواد فضاء هندي قد يتدرب في روسيا
Роскосмос/Антон Шкаплеров
روسيا قد تعد أول طاقم لرواد الفضاء الهنود
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أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، أن روسيا إحدى الدول المرشحة لإعداد أول طاقم لرواد الفضاء من الهند.

جاء ذلك في صحيفة The Indian Espress ، كما صرح سيفان في مدينة بانغالور الهندية: "إننا بحاجة لمساعدة وكالات الفضاء الروسية أو الألمانية أو الأمريكية لإعداد رواد الفضاء الهنود، كي نتجنب العديد من الأخطاء".

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وأشار سيفان كذلك إلى أن أهم التقنيات اللازمة لإرسال رواد الفضاء جاهزة بالفعل، وتجري منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) حاليا استشارات مع القوات الجوية الهندية، بشأن اختيار أعضاء أول بعثة فضائية، بعد ذلك سوف يستمر إعداد رواد الفضاء خلال 2-3 سنوات.

ويذكر أن الهند كانت قد بدأت برنامج الفضاء الوطني بعد نيل استقلالها عام 1947، وتستطيع منظمة أبحاث الفضاء الهندية الآن تصميم معدات فضائية، وبزات رواد الفضاء، والمواد الغذائية للرواد، كما تعمل على تصميم مركبات فضائية مأهولة، أطلقت على إحداها اسم "غاغانيان" وتعني "مركبة سماوية".

المصدر: نوفوستي

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