الهند تخطط لإطلاق بعثة فضائية مأهولة قبل عام 2022

أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري، أن بلاده تخطط لإطلاق بعثة مأهولة إلى الفضاء قبل عام 2022.

وقال رئيس الوزراء في خطاب متلفز بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال الهند: "سعيد أن أعلن خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال الهند، أننا نخطط لإطلاق بعثة فضائية مأهولة في عام 2022. سنطلق هنديا إلى الفضاء في عام 2022 أو حتى قبل هذا التاريخ. ابنة أو ابن الهند سينطلق إلى الفضاء وبيده علم الوطن".

وثمن مودي عمل ونشاط علماء الهند، وقال: "علماؤنا يجعلوننا فخورين. لقد أطلقوا إلى الآن أكثر من 100 قمر اصطناعي إلى الفضاء.. وينفذون بنجاح برنامج المريخ".

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يذكر أن الهند بدأت برنامجها الفضائي عام 1947، أي منذ منحها الاستقلال. ويعد مشروع دراسات القمر "تشاندريان-2"، وهو استمرار لمشروع "نشاندريان-1" الذي أرسل إلى القمر عام 2008، أهم المشاريع في مجال الفضاء، إذ يتضمن إرسال مركبة فضائية إلى سطح القمر.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، تمكنت ثلاث دول فقط من تحقيق هبوط ناجح على القمر: روسيا، الولايات المتحدة، الصين.

المصدر: نوفوستي