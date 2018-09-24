وسائل إعلام: روسيا تساعد الهند على إطلاق بعثة فضائية

أعلنت وكالة PTI الهندية للأنباء أن روسيا قد تبرم اتفاقا مع الهند بشأن تبادل الخبرات والتحضير لإطلاق أول مركبة هندية مأهولة إلى الفضاء.

وتفيد الوكالة بأنه من المرجح أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة الرئيس بوتين إلى نيودلهي، في بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية مماثلة مع فرنسا.

إقرأ المزيد

وكان رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، سيوان كايلاسواديفو، قد أعلن في نهاية شهر أغسطس الماضي، أن إعداد أول بعثة فضائية هندية سيتم في إحدى الدول الأجنبية ألمانيا، الولايات المتحدة، روسيا.

كما أكد وزير خارجية الهند، سوشما سواراج، على أن الهند في انتظار زيارة الرئيس بوتين التي ستبدأ في 4 أكتوبر المقبل، في إطار القمة الثنائية السنوية.

يذكر أن الهند بدأت العمل في برنامج الفضاء منذ نيل الاستقلال عام 1947. وتعمل منظمة بحوث الفضاء الهندية بنشاط، وقد تمكنت من تصميم وتصنيع معدات فضائية وبدلات رواد الفضاء ومواد غذائية لهم، وتستعد لإرسال أول بعثة رواد إلى الفضاء، وتعمل حاليا على إنتاج مركبة فضائية. وبحسب رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، فإن بلاده تخطط لإطلاق أول مركبة فضائية مأهولة إلى الفضاء، عام 2022 .

المصدر: نوفوستي