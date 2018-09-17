محكمة كندية تغرم أول سائح فضاء 20 مليون دولار!

قضت محكمة الضرائب الكندية على مؤسس سيرك "Cirque du Soleil"، غي لاليبرته، بدفع ضريبة قدرها 20 مليون دولار مقابل قيامه برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2009.

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وحسب المعلومات التي قدمها مدير السيرك إلى المحكمة، فإن الرحلة الفضائية التي قام بها عام 2009، على متن مركبة "سويوز" الروسية كلفته 41.78 مليون دولار. وغطت إدارة السيرك تكاليف الرحلة بعد عودته إلى الأرض، لأدائه بعثة خيرية على حد قوله. ونوه إلى أنه استحق تسهيلات ضريبية لقيامه بدعاية لسيرك "Cirque du Soleil" (سيرك الشمس) أثناء وجوده على متن المحطة الدولية.

إلا أن محكمة الضرائب لم توافق على مبررات لاليبرته، وأصدرت حكما وصف الرحلة الفضائية التي قام بها بسفر شخصي تخللته عناصر مرتبطة بالعمل. وأشارت إلى أن 10% فقط من نفقات مؤسس السيرك لها علاقة بدعاية السيرك التجارية والنشاط الخيري.

المصدر: تاس