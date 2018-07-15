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"Blue Origin" تطلق قريبا تذاكر السياحة الفضائية

الفضاء

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جيف بيزوس
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نقلت وكالة رويترز عن موظفين في "Blue Origin" الأمريكية عزم الشركة بيع تذاكر الرحلات الفضائية السياحية في المدار المنخفض مقابل 200-300 ألف دولار.

وأعلن نائب رئيس شركة "Blue Origin" التي أسسها رئيس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، في مؤتمر صحفي عقده، في 19 يونيو الماضي، في واشنطن، أعلن أن شركته تنوي إطلاق مبيعات تذاكر الرحلات الفضائية السياحية عام 2019. فيما لم يذكر موعد بدء حجز التذاكر لمركبة "New Shepard" التابعة للشركة.

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يذكر أن مركبة "New Shepard" الفضائية التي تتسع لـ6 ركاب قامت، منذ نوفمبر عام 2015، بـ8 رحلات فضائية اختبارية غير مأهولة.

وحسب رئيس القسم التكنولوجي في شركة "Blue Origin"، دين كاسمن، فإن الاختبار الأخير للمركبة يتوقع أن ينفذ نهاية الصيف الجاري، مع العلم أن كل رحلة فضائية في المدار المنخفض تكلف الشركة 10 ملايين دولار.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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