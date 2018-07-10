مؤسس "أمازون" يعلن بداية استيطان القمر!

أعلن رئيس شركة "Blue Origin" لهندسة الطيران والفضاء الجوي، جيف بيزوس، عن مخططاته لبدء تنشيط مشاريع استيطان القمر.

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وأكد ممثلو شركة "بلو أوريجين"، أن البشرية ستعود وتغزو القمر بحلول عام 2023، بعد أن تحل المشاكل الرئيسية لمشروع "بلو مون"، الذي يجري تمويله من قبل الملياردير ومؤسس شركتي "أمازون" و"بلو أوريجين"، جيف بيزوس، بحسب مجلة "Futurism".

ويعمل موظفو الشركة على بناء مركبتهم الفضائية الخاصة، التي ستقوم بنقل البشر والبضائع إلى القمر، وهي مصممة لنقل حمولة تصل إلى 5 أطنان.

كما يخطط بيزوس، بدعم من وكالة ناسا ومؤسسات أمريكية مختصة، لجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى مشروع بناء المستوطنات الأولى على سطح القمر واستخراج موارده الثمينة.

المصدر: لايف. رو