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الصين تطلق قمرا اصطناعيا لاستشعار الأرض عن بعد ورصد المحيط

الفضاء

الصين تطلق قمرا اصطناعيا لاستشعار الأرض عن بعد ورصد المحيط
SciNews/SciNews
إطلاق قمر اصطناعي صيني لاستشعر الأرض عن بعد
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أطلقت الصين اليوم الجمعة قمرا اصطناعيا لاستشعار الأرض عن بعد ورصد المحيطات، على متن صاروخ "Long March-2C".

وأفادت وكالة شينخوا الصينية بأن الصاروخ أطلق الساعة 11:15 بتوقيت بكين (الساعة 6:15 بتوقيت موسكو)، من قاعدة "تاييوان" الفضائية بمحافظة شانشي شمالي الصين، حاملا القمر الاصطناعي "HY-1C" على متنه.

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وقالت الوكالة نقلا عن إدارة العلم الدفاعي والتقنيات والصناعة الصينية إن أجهزة القمر الاصطناعي تخصص لرصد تغيرات لون ودرجة حرارة سطح المحيط. وسيستخدم القمر الاصطناعي أيضا لدراسة حالة البيئة في المياه الإقليمية الصينية ومساعدة السفن المستغيثة.

يذكر أن "HY-1C" صنع في شركة "China Spacesat Co" الصينية المصنعة للأقمار الاصطناعية، والتابعة لأكاديمية التكنولوجيا الفضائية الصينية. ويتوقع أن يعمل في المدار الأرضي لمدة 5 أعوام.

المصدر: تاس

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