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خطوة صينية جديدة نحو منظومة ملاحة فضائية مستقلة

الفضاء

خطوة صينية جديدة نحو منظومة ملاحة فضائية مستقلة
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إطلاق القمر الاصطناعي الصيني "بيدو"
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أطلقت الصين يوم الثلاثاء 10 يوليو، القمر الاصطناعي الـ32 التابع لمنظومة الملاحة الفضائية الصينية "بيدو".

وأعلنت مؤسسة "CASC" الصينية للعلم والتقنيات الفضائية أن الصاروخ "تشانغتشنغ 3 آ" الحامل للقمر الاصطناعي، أطلق الساعة 4:58 بتوقيت الصين (23:58 يوم 9 يوليو بتوقيت موسكو)، من قاعدة سيتشانغ الفضائية بمحافظة سيتشوان جنوبي غرب الصين.

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مباحثات هامة لتوحيد عمل أنظمة الملاحة الفضائية العالمية

وتعمل الصين على إنشاء منظومتها العالمية للملاحة الفضائية التي تشمل اليوم الأراضي الصينية كلها وجزءا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبدأ عام 2012 استخدام المنظومة من قبل شركات خاصة. ويتوقع أن تنتهي الصين من إنشائها بحلول عام 2020، حين ستتضمن منظومة "بيدو" 35 قمرا اصطناعيا لتغطية أراضي كل البلدان التابعة لحزام "طريق الحرير" الاقتصادي.

المصدر: تاس

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