 
مباشر

نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تسعى لوجود دائم على القمر

الفضاء

نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تسعى لوجود دائم على القمر
Sputnik M.ru.sputnik.kg
الهبوط على سطح القمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kox4

تعوّل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المحطة القمرية المدارية، نهاية عام 2024، لتحقيق وجود أمريكي دائم هناك.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، في كلمة ألقاها في مركز جونسون الأمريكي الفضائي بمدينة هيوستن بولاية تكساس، إن الإدارة الأمريكية تعتبر القمر محطة محورية في غزو الفضاء. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا في سبيل تحقيق مشروع Lunar Orbital Platform-Gateway (المنصة القمرية المدارية)، الذي يقضي بإنشاء أول محطة تحضر في المدار القمري بشكل دائم. ووصف بينس تلك المحطة بأنها مركز متقدم هام على طريق استصلاح القمر والمريخ.

إقرأ المزيد
مركبة "فيديراتسيا" الروسية شركة روسية تصمم المحطة القمرية المدارية المأهولة

ومضى قائلا إن وكالة "ناسا" بدأت تتعاون مع شركات القطاع الفضائي الأمريكي، بغية تصنيع محركات كهربائية للمحطة. وكان الكونغرس الأمريكي قد وظّف مبلغا قدره 500 مليون دولار لتدخل المحطة مرحلة الإنتاج .

وأكد بينس أن أول وحدات محطة Lunar Orbital Platform Gateway ستطلق إلى المدار القمري، بعد بضعة أعوام.

واستطرد قائلا: "أنظارنا تتوجه مجددا إلى القمر، لكننا الآن لا نسعى لترك آثار فحسب، بل لتحقيق وجود دائم هناك".

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. تعرف على خصائص S400 الفريدة