نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تسعى لوجود دائم على القمر

تعوّل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المحطة القمرية المدارية، نهاية عام 2024، لتحقيق وجود أمريكي دائم هناك.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، في كلمة ألقاها في مركز جونسون الأمريكي الفضائي بمدينة هيوستن بولاية تكساس، إن الإدارة الأمريكية تعتبر القمر محطة محورية في غزو الفضاء. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا في سبيل تحقيق مشروع Lunar Orbital Platform-Gateway (المنصة القمرية المدارية)، الذي يقضي بإنشاء أول محطة تحضر في المدار القمري بشكل دائم. ووصف بينس تلك المحطة بأنها مركز متقدم هام على طريق استصلاح القمر والمريخ.

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ومضى قائلا إن وكالة "ناسا" بدأت تتعاون مع شركات القطاع الفضائي الأمريكي، بغية تصنيع محركات كهربائية للمحطة. وكان الكونغرس الأمريكي قد وظّف مبلغا قدره 500 مليون دولار لتدخل المحطة مرحلة الإنتاج .

وأكد بينس أن أول وحدات محطة Lunar Orbital Platform Gateway ستطلق إلى المدار القمري، بعد بضعة أعوام.

واستطرد قائلا: "أنظارنا تتوجه مجددا إلى القمر، لكننا الآن لا نسعى لترك آثار فحسب، بل لتحقيق وجود دائم هناك".

المصدر: تاس