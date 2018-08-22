شركة روسية تصمم المحطة القمرية المدارية المأهولة

تعمل شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للصواريخ الفضائية على تحديد ملامح المحطة القمرية المدارية المأهولة.

وجاء في تقرير صدر عن الشركة أنها تدرس الآن مشاريع تصميمية ستحدد شكل المحطة المستقبلية، وتضع أسس البنية التحتية الملحقة بها، مع العلم أن الشركة مسؤولة عن تصميم وتصنيع مركبة "فيديراتسيا" المأهولة التي من شأنها أن تنقل رواد الفضاء إلى المحطة القمرية المدارية مستقبلا.

ونشرت في وسائل الإعلام الأمريكية والروسية، عام 2016، أول معلومات عن محطة "Deep Space Gateway" القمرية المدارية الدولية، وأشارت إلى بدء العمل على إعداد مشروع البنية التحتية المدارية بالتعاون مع شركي "بوينغ" الأمريكية و"إينيرغيا" الروسية ووكالات فضائية لدول أخرى.

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وأعلنت "ناسا" في وقت سابق أنها تعتزم إطلاق وحدة الطاقة التابعة للمحطة إلى المدار القمري، بحلول عام 2023، لتلتحم بها عامي 2024-2025 الوحدتان المأهولتان وذلك باستخدام صاروخ "SLS" الأمريكي فائق الثقل.

أما دور روسيا في بناء المحطة فينحصر حسب "ناسا" في إنشاء وحدة انتقالية سيخرج عبرها رواد الفضاء من المحطة المدارية للقيام بالهبوط على سطح القمر.

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن روسيا لن تشارك في مشروع المحطة القمرية المدارية "Deep Space Gateway" إلا على قدم المساواة مع وكالة "ناسا" الأمريكية.

المصدر: تاس