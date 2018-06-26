شركة أمريكية خاصة تتولى تصنيع محرك أيوني للمحطة القمرية

صرح ناطق باسم وكالة "ناسا" الأمريكية بأن إحدى الشركات الأمريكية الخاصة تولت تصميم وتصنيع محرك أيوني سيستخدم في المحطة القمرية المدارية.

وقال الناطق إن "توحيد جهود ناسا والقطاع الخاص سيجعل الفضاء الخاص يستوعب المحركات الأيونية، الأمر الذي سيساعد على إنجاز المهام المختلفة".

إقرأ المزيد

وأبرمت وكالتا "ناسا" الأمريكية و"روس كوسموس" الروسية اتفاقا في سبتمبر الماضي، يقضي بإطلاق عملية إنشاء محطة "DSG" القمرية المدارية، والتي من شأنها أن تكون بوابة إلى الفضاء البعيد، فضلا عن كونها وسيلة لدراسة القمر.

ويفترض أن تبدأ عملية بناء المحطة بحلول عام 2022، حين ترسل إلى القمر وحدات المحطة الأولى، في إطار بعثات برنامج "أوريون" الأمريكي.

أما روسيا فستقوم بتصنيع وحدة ستنقل المؤن إلى المحطة، وستستخدم لخروج الرواد إلى الفضاء المفتوح.

وستطلق تلك الوحدة إلى القمر إما بصاروخ "أوريون" الأمريكي الثقيل أو "أنغارا 5" الروسي فائق الثقل.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف