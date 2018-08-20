"ناسا" توافق مبدئيا على تعبئة صواريخ فالكون 9 بالوقود وعلى متنها الطاقم

وافقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مبدئيا على السماح بتعبئة صواريخ فالكون 9 بالوقود، أثناء وجود الطاقم على متنها، لعدم وجود أي خطر على حياتهم وفقا لرأي الخبراء.

وأفادت Space News، نقلا عن المتحدثة باسم "ناسا"، كاثي لويدرز: "اعتمدنا عند دراسة هذه المسألة على أمن العاملين، وتوصلنا إلى أن تعبئة الصواريخ بالوقود، لا تكاد تمثل أي خطورة على الطاقم".

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وأضافت لويدرز: "لقد أجرى الخبراء دراسة معمقة ومفصلة لجميع العمليات الأرضية التي تنفذها شركة سبيس إكس، قبل اتخاذ هذا القرار، بما فيها منظومة الإجلاء في حالة الطوارئ وتاريخ العمل". وسوف تجري "ناسا" ما لا يقل عن خمسة تدريبات إضافية، قبيل إطلاق مركبة Crew Dragon المأهولة المقرر، في أبريل 2019، فيما يتعلق بمسألة إجلاء الطاقم عند الطوارئ.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سبيس إكس تستخدم الوقود المبرد للحصول على قوة سحب أكبر، وهو ما يجب أن يتم قبل 35 دقيقة من الإطلاق، وهي مدة غير كافية لشغل رواد الفضاء مواقعهم داخل المركبة.

يذكر أن صاروخ فالكون 9، قد انفجر في سبتمبر 2016، وعلى متنه قمر اصطناعي إسرائيلي للاتصالات، حيث أعلنت وسائل الإعلام آنذاك أن لجنة من خبراء "ناسا" كانت قد عبرت عن قلقها، قبل أشهر من الحادث، من تعبئة الصاروخ بالوقود قبيل إطلاقه، خاصة بعد أن يشغل أفراد الطاقم أماكنهم بداخله، لأن ذلك يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم.

المصدر: نوفوستي